Ингушетия стала самым незакредитованным регионом страны

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-23T09:43:18+03:00

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Регионы Северного Кавказа стали самыми незакредитованными в стране, как следует из недавнего рейтинга РИА Новости. Особенно отличилась Ингушетия, где на фоне среднероссийского показателя в 47,1% ее показатель равен 9,9%. И это самый низкий уровень по среднедушевой задолженности банкам в стране по отношению к годовой зарплате. Эксперты объясняют ситуацию тем, что банки в регионе представлены не очень широко. Четвертое место по уровню закредитованности у Дагестана (17,9%), пятое — у Чечни (18,7%).

Кстати, по минимальному объему кредитов на одного жителя Ингушетия также занимает лидирующую позицию. Долг на одного экономически активного жителя составляет чуть менее 28 тысяч рублей, что в 17 раз меньше, чем в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ингушетия, Чечня и Дагестан отличаются еще и самым небольшим приростом кредитной задолженности на экономически активного жителя — менее 10 тысяч рублей.

Ставропольский край на 44 месте рейтинга закредитованности. Тут на одного работающего ставропольца приходится по 177, 5 тыс рублей кредитного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU