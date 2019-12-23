2019-12-23T09:59:16+03:00
Происшествия

Трое детей и один взрослый отравились бытовым газом в Дагестане

Среди пострадавших ребенок, которому еще не исполнилось и года
Варвара АНТОНОВА
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Утром в понедельник произошла утечка газа в частном доме в селе Сулак Бабаюртовского района Дагестана. В итоге отравилось четыре человека, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Согласно официальным данным, среди пострадавших один взрослый и трое детей. Старшему ребенку шесть лет, среднему - пять, а младшему нет и года. Медики доставили жителей села Сулак в больницу Кизилюрта. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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