Трое детей и один взрослый отравились бытовым газом в Дагестане
Среди пострадавших ребенок, которому еще не исполнилось и года
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Утром в понедельник произошла утечка газа в частном доме в селе Сулак Бабаюртовского района Дагестана. В итоге отравилось четыре человека, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Согласно официальным данным, среди пострадавших один взрослый и трое детей. Старшему ребенку шесть лет, среднему - пять, а младшему нет и года. Медики доставили жителей села Сулак в больницу Кизилюрта. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU
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