За хранение наркотиков на Ставрополье будут судить адвоката

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-23T09:56:50+03:00

Запрещенные вещества нашли у него в машине

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В Александровском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката, который обвиняется в хранении наркотиков.

24 июля этого года в селе Александровском в автомобиле экс-адвоката правоохранители нашли и изъяли 47,2 граммов растительных и синтетических наркотиков.

Расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд на рассмотрение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU