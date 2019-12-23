В Ессентуках началась ликвидация опасной пиротехники

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-23T11:29:53+03:00

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Предновогодняя пора уже определила традиционных лидеров в сфере продаж. Ессентучане готовятся к главному торжеству года, запасаясь не только продуктами питания, но и свето-огненными товарами. Кто-то ограничивается безопасными хлопушками с конфетти и бенгальскими огнями, многие закупают десятки коробок с серьезными названиями «Русский размах», «Созвездие» или «Наполеон».

В связи с предновогодним ажиотажем в Ессентуках стартовал месячник качества и безопасности пиротехники. До 14 января 2020 года в курортном городе совместные рейды отдела торговли администрации и пожарных будут регулярными. Под пристальным вниманием и стационарные торговые объекты, и выносные. Накануне в ходе очередного комиссионного выхода товар в ярких упаковках на улице Шоссейной признан крайне опасным. Неудачный «бизнес» прикрыли, товар изъяли, реализатора оштрафовали.

Администрация города Ессентуки напоминает, что пиротехнические изделия – товар повышенной опасности. Его реализация возможна только в специализированных магазинах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на пиротехнику прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Розничная продажа пиротехнических изделий на улице запрещена!