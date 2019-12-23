Ставропольцы избили девушку вдвоем до полусмерти
Ссора произошла после совместного употребления алкоголя
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Двое мужчина на Ставрополье избили девушку до полусмерти. Ее, покалеченную, нашли возле многоэтажки сотрудники полиции, которых вызвали унять драку в Буденновске.
Пострадавшую доставили в больницу. Экспертиза показала, что ее здоровью причинен тяжкий вред.
Мужчин нашли и доставили в полицию. Там они признали, что избили женщину в ходе ссоры после совместного застолья. Один из нападавших заключен под стражу. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU