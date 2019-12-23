2019-12-23T12:27:27+03:00
Общество

Силовики проводят обыски в крупном торговом центре Ингушетии

Правоохранители проверяют салоны сотовой связи
Ася АСРЯН
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Обыски могут быть связаны с громким убийствомОбыски могут быть связаны с громким убийствомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В одном из крупных торговых центов ингушской столицы с раннего утра, 23 декабря проходят обыски. Силовики проверяют салоны сотовой связи, в центральной части Назрани ограничено движение автотранспорта, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как сообщил агентству источник, обыски могут быть связаны с убийством начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Напомним, что ранее был арестован 12-й фигурант этого громкого дела.

Так, 32-летний Беслан Хидриев проведет за решеткой до 18 февраля 2020 года. По словам представителя московского суда, Хидриеву предъявлено обвинение по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное ношение оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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