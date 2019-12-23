Ислам Махачев будет драться с Нурмагомедовым

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-23T13:10:35+03:00

Спортсмен принял вызов Кевина Ли и примет участие в турнире, хедлайнером которого будет схватка дагестанца и Тони Фергюсона

Изменить размер текста: A A

Дагестанский боец Ислам Махачев, на которого возлагают надежды, как на сменщика Нурмагомедова на пьедестале сильнейшего бойца лёгкого веса, будет драться с Нурмагомедовым. Махачев принял вызов Кевина Ли и будет принимать участие в турнире, хедлайнером которого станет бой Хабиба и Фергюсона.

Такое предложение сделал дагестанскому спортсмену сам Ли. Недолго думая, Махачев ответил, что готов встретиться с соперником в любое время.

— Я готов уже давно. Отправьте контракт на любую дату, — ответил россиянин в Stories в Instagram.

Турнир, главным боем которого будет встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен пройти 18 апреля на турнире в Нью-Йорке.

Напомним, что на данный момент Ислам занимает пятнадцатую строчку в рейтинге легковесов UFC. Боец одержал шесть побед в последних шести поединках, доказав, что обладает выдающимися данными и техникой. Махачев тренируется у Абдулманапа Нурмагомедова и Хосе Мендеса — отца и тренера самого Хабиба.

ИСТОЧНИК KP.RU