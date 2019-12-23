Школьники из Карачаево-Черкесии отправились на Елку в Кремль
22 декабря ребята из КЧР и их сопровождающие отправились в Москву для участия в общероссийской новогодней Елке в Государственном Кремлевском дворце, которая состоится 25 декабря.
На время дороги и пребывания в Москве детей сопровождают восемь взрослых, в том числе врач-педиатр и сотрудники органов внутренних дел.
В состав делегации от КЧР вошли талантливые и одаренные учащиеся, победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
В столице школьников ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа с посещением цирка на проспекте Вернадского. Свои добрые пожелания детям - получить массу впечатлений и яркие эмоции - в своем Instagram написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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