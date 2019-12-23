2019-12-23T14:20:03+03:00
Общество

Чечня – самый «молодой» регион России

Средний возраст жителей республики составил 29 лет
Ася АСРЯН
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Фото: личная страница ВК Рамзана КадыроваФото: личная страница ВК Рамзана КадыроваФото: СОЦСЕТИ
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Демографическая ситуация в Чечне оказалась чуть лучше, чем в целом по России. Так, по последним данным Росстата, возраст среднестатистического россиянина составляет 40 лет. А вот средний возраст жителей Чечни составил 29 лет.

Оперативнее всех стареет население Тамбовской области. Там аналогичный показатель оставил 43 года.

Кроме этого, эксперты выяснили, что разница среднего возраста между мужчинами и женщинами в 2019 году составила пять лет, достигнув уровня 37,26 и 42,41 года соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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