2019-12-23T14:37:06+03:00
Общество

На Ставрополье в предновогодние дни снега не ожидается

Более того, в отдельных территориях воздух прогреется до +16
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

До середины рабочей недели в Ставропольском крае установится теплая погода. Ни о каком снеге речи не идет, когда по краю 23 декабря днем воздух прогревается до +12, а в последующие дни — до +16. Осадков в виде дождя в краевом Гидрометцентре также не обещают. И даже ночью температура не опустится ниже ноля.

Из неприятных явлений остается довольно сильный ветер скоростью 12 метров в секунду в отдельных территориях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Столб огня дыма до самого неба: страшный пожар на АЗС в Чечне попал на видео
В Минводах наградили лучших спортсменов 2019 года
Шли ко дну в ледяной воде: в Ессентуках из проклятого озера вытащили живых псов
Фигуранты дела о теракте в Пятигорске получили сроки
Пограничники поймали жителя Дагестана с флагом ИГ*
Торговцы шубами из Пятигорска обращаются к ворам через соцсети
На Ставрополье в предновогодние дни снега не ожидается
Чечня – самый «молодой» регион России
Школьники из Карачаево-Черкесии отправились на Елку в Кремль
Ислам Махачев будет драться с Нурмагомедовым
В Ессентуках началась ликвидация опасной пиротехники
Силовики проводят обыски в крупном торговом центре Ингушетии
Ставропольцы избили девушку вдвоем до полусмерти
"Кусь за бочок": мебель из диких волков продают в Дагестане - видео
В Ессентуках началась ликвидация опасной пиротехники
В Ставрополе сгорела машина