На Ставрополье в предновогодние дни снега не ожидается

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-23T14:37:06+03:00

Более того, в отдельных территориях воздух прогреется до +16

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До середины рабочей недели в Ставропольском крае установится теплая погода. Ни о каком снеге речи не идет, когда по краю 23 декабря днем воздух прогревается до +12, а в последующие дни — до +16. Осадков в виде дождя в краевом Гидрометцентре также не обещают. И даже ночью температура не опустится ниже ноля.

Из неприятных явлений остается довольно сильный ветер скоростью 12 метров в секунду в отдельных территориях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU