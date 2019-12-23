Торговцы шубами из Пятигорска обращаются к ворам через соцсети

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-23T15:15:57+03:00

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Бизнесмены, торгующие в Пятигорске изделиями из натурального меха, лишились дорогостоящего товара средь бела дня, пишет «Ставропольская правда». Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчина и женщина сложили норковую шубку в пакет, пока продавцы отвлеклись, а затем спокойно покинули магазин.

Владельцы торговой точки просят героев ролика решить все полюбовно, вернув товар. Иначе с роликом они грозятся ознакомить полицейских.

Воры в Пятигорске украли норковую шубу.

ИСТОЧНИК KP.RU