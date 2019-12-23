Пограничники поймали жителя Дагестана с флагом ИГ*

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-23T15:36:12+03:00

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Пограничники ФСБ вместе с сотрудниками МВД нашли и забрали у жителя Рутульского района Дагестана флаг ИГ*. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по республике.

Атрибутику запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" провозил с собой 46-летний житель села Кина. Мужчину привлекли к административной ответственности, суд постановил наложить на него штраф. В ходе разбирательства виновный раскаялся и признал вину.

Мужчине грозила уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280 статья УК РФ). Максимальное наказание по статье - до пяти лет тюрьмы.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU