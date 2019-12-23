2019-12-23T16:18:04+03:00
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в Пятигорске получили сроки

Русманбету Манглибаеву дали 17 лет, а Ринату Сулеманову - 15
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Южный окружной военный суд вынес приговор Русманбету Манглибаеву и Ринату Сулеманову. Мужчины осуждены к 17 и 15 годам колонии по делу о теракте в Пятигорске в 2010 году, сообщают в суде.

По данным следствия, весной 2010 года осужденные вошли в вооруженную группу, которую создали в Нефтекумском районе. В этом же году Менглибаев купил главе банды алюминиевую пудру, а Сулейманову - мешок с нитратом аммония. Из этих вещей члены группировки сделали взрывчатку для того, чтобы устроить теракт в Пятигорске. 17 августа мужчины участники банды привели в исполнение бомбу, в результате чего пострадали 46 человек.

В сентябре Менглибаев в компании других членов банды определили новое место теракта - им стал Ставрополь. 30 сентября, когда бомба была изготовлена, участники группировки пытались совершить теракт, но по техническим причинам им не удалось выполнить план. Теракт так и не состоялся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Столб огня дыма до самого неба: страшный пожар на АЗС в Чечне попал на видео
В Минводах наградили лучших спортсменов 2019 года
Шли ко дну в ледяной воде: в Ессентуках из проклятого озера вытащили живых псов
Фигуранты дела о теракте в Пятигорске получили сроки
Пограничники поймали жителя Дагестана с флагом ИГ*
Торговцы шубами из Пятигорска обращаются к ворам через соцсети
На Ставрополье в предновогодние дни снега не ожидается
Чечня – самый «молодой» регион России
Школьники из Карачаево-Черкесии отправились на Елку в Кремль
Ислам Махачев будет драться с Нурмагомедовым
В Ессентуках началась ликвидация опасной пиротехники
Силовики проводят обыски в крупном торговом центре Ингушетии
Ставропольцы избили девушку вдвоем до полусмерти
"Кусь за бочок": мебель из диких волков продают в Дагестане - видео
В Ессентуках началась ликвидация опасной пиротехники
В Ставрополе сгорела машина