Фигуранты дела о теракте в Пятигорске получили сроки

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-23T16:18:04+03:00

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Южный окружной военный суд вынес приговор Русманбету Манглибаеву и Ринату Сулеманову. Мужчины осуждены к 17 и 15 годам колонии по делу о теракте в Пятигорске в 2010 году, сообщают в суде.

По данным следствия, весной 2010 года осужденные вошли в вооруженную группу, которую создали в Нефтекумском районе. В этом же году Менглибаев купил главе банды алюминиевую пудру, а Сулейманову - мешок с нитратом аммония. Из этих вещей члены группировки сделали взрывчатку для того, чтобы устроить теракт в Пятигорске. 17 августа мужчины участники банды привели в исполнение бомбу, в результате чего пострадали 46 человек.

В сентябре Менглибаев в компании других членов банды определили новое место теракта - им стал Ставрополь. 30 сентября, когда бомба была изготовлена, участники группировки пытались совершить теракт, но по техническим причинам им не удалось выполнить план. Теракт так и не состоялся.

ИСТОЧНИК KP.RU