В Минводах наградили лучших спортсменов 2019 года

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-23T17:22:45+03:00

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В администрации Минераловодского городского округа прошло торжественное награждение лучших спортсменов уходящего года. В списке награждаемых - 30 представителей игровых и индивидуальных видов спорта, а также обладатели знаков ГТО.

Как отметил в своем приветственном слове замглавы администрации Олег Мельников, в Минеральных Водах становится доброй традицией чествовать особо отличившихся спортсменов. И в этот раз в малом зале собрались те, кто своим упорным трудом на тренировках смогли достичь больших результатов на окружном, краевом и даже мировом уровнях.

Из рук замглавы администрации в этот день за высокие достижения в спорте дипломы лучшему спортсмену 2019 года получили:

- в игровых видах спорта: Даниил Уваров (баскетбол, вместе с командой завоевал 5-е место в первенстве Ставропольского края, тренер - Виктор Агаев), Тимофей Колинько (волейбол, в первенстве Ставропольского края в составе команды занял 6-е место, тренер - Дмитрий Музалевский), Дмитрий Братченко (футбол, обладатель Кубка Ставропольского края в составе команды, тренер - Александр Мягкий), Михаил Горлов (гандбол, победитель первенства России, тренер - Сергей Мирзоев);

- в индивидуальных видах спорта: Мария Пупко (художественная гимнастика, победительница первенства Минераловодского городского округа, тренер - Ирина Самойлова), Илья Геращенко (всестилевое каратэ, победитель первенства СКФО, тренер Андрей Левандин), Никита Тюнин (самбо, бронзовый призер первенства СКФО, тренер - Виктор Косолапов), Абкар Кочарян (спортивная борьба, победитель Спартакиады учащихся Ставропольского края, тренер - Александр Мнацаканян), Кирилл Бондарев (кикбоксинг, бронзовый призер первенства Ставропольского края, тренер - Андрей Левандин), Андрей Орлов (бокс, бронзовый призер Всероссийских соревнований, тренер - Владимир Шинкевич), Ксения Ширяева (дзюдо, бронзовый призер Всероссийских соревнований, тренер - Роман Михайлик), Андрей Вихорь (каратэ, победитель Всероссийских соревнований, тренер - Виталий Натальченко), Ольга Топольскова (легкая атлетика, победительница первенства России, тренер - Сергей Таранцов);

- среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: Артаваз Исраелян (Минераловодское отделение Всероссийского общества слепых), Валерий Четверяков (Минераловодское отделение Всероссийского общества инвалидов), Любовь Китаева (Минераловодское отделение Всероссийского общества глухих);

- взрослые номинации: Анна Родина (каратэ, победительница первенства Европы, серебряный призер международных соревнований серии А в Чили, тренер - Павел Родин), Всеволод Попов (восточное боевое единоборство, победитель и призер чемпионата Европы и мира, тренер - Павел Родин), Илья Карпенков (баскетбол, победитель Европейских игр по баскетболу 3x3, обладатель Кубка мира по баскетболу 3x3, тренер - Надежда Луценко), Ярослав Дороничев (бокс, победитель Кубка мира среди нефтедобывающих стран, тренер - Александр Попов).

Кроме этого, свои награды получили участники Всероссийского фестиваля ГТО, члены сборной Ставропольского края по ГТО Матвей Пихуров и Михаил Щербаков (тренер - Валентина Гиндлер), а также минераловодцы, заработавшие собственным трудом знаки ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU