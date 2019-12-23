Столб огня дыма до самого неба: страшный пожар на АЗС в Чечне попал на видео

СЕГОДНЯ 20:04 2019-12-23T20:06:07+03:00

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В чеченской станице Черленой страшный пожар: горят 4 цистерны с бензином. С огнём борются пожарные, однако существует угроза распространения огня на ближайшие ёмкости с газом и бензином. В худшем случае вся АЗС может взорваться.

Пламя до небес: страшный пожар на АЗС в Чечне.Фото: ГУ МЧС по Чеченской Республике

— Общая площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике. — На месте работает 30 пожарных от МЧС 6 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

Страшный пожар на АЗС в Чечне: существует опасность взрыва.Фото: ГУ МЧС по Чеченской Республике

Пока тушение возгорания продолжается, в сетях распространяются страшные кадры пожара. Столб огня и дыма поднимается до самого неба. Люди верят в профессионализм сотрудников экстренных служб, но боятся худшего.

ИСТОЧНИК KP.RU