Путин: «Ситуация в Чечне 90-х — общая вина России»

23 Дек. 20:42 2019-12-23T20:44:00+03:00

По словам президента, в то время у людей был выбор: состоять в преступной банде или умереть

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Президент Владимир Путин считает, что ситуация в Чечне 90-х годов во многом вина руководства России. По его словам, у местных жителей почти не было выбора — если ты не состоишь в банде, ты становишься её жертвой. Такую позицию глава государства выразил на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в понедельник.

Во время беседы президенту напомнили, что во время большой пресс-конференции прозвучало много вопросов о Чечне. Тогда Владимир Путин решил дополнить свои высказывания насчёт ситуации в республике 90-х годов.

— Я тогда не всё сказал, что думал на этот счёт. Поэтому сейчас хочу добавить. Я помню наши беседы с первым президентом Чечни. Мы говорили и о его участии в тех самых вооружённых формированиях. Он говорил, что раньше в Чечне нужно было быть либо членом банды, либо сколотить свою банду. Он выбрал второе, потому что жить по-другому было невозможно. Впрочем, это не столько их была вина. Это наша общая вина - России, что мы довели до такого состояния, — сказал президент.

Напомним, что на большой пресс-конференции президент рассказал, за что Ахмат-Хаджи Кадыров носит звание Героя России. И рассказал как его сын Рамзан ослушался приказа.

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ИСТОЧНИК KP.RU