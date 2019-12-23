2019-12-23T20:44:00+03:00
Политика

Путин: «Ситуация в Чечне 90-х — общая вина России»

По словам президента, в то время у людей был выбор: состоять в преступной банде или умереть
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Президент уверен, что Россия довела Чечню до бедственного состояния в 90-хПрезидент уверен, что Россия довела Чечню до бедственного состояния в 90-хФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин считает, что ситуация в Чечне 90-х годов во многом вина руководства России. По его словам, у местных жителей почти не было выбора — если ты не состоишь в банде, ты становишься её жертвой. Такую позицию глава государства выразил на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в понедельник.

Во время беседы президенту напомнили, что во время большой пресс-конференции прозвучало много вопросов о Чечне. Тогда Владимир Путин решил дополнить свои высказывания насчёт ситуации в республике 90-х годов.

— Я тогда не всё сказал, что думал на этот счёт. Поэтому сейчас хочу добавить. Я помню наши беседы с первым президентом Чечни. Мы говорили и о его участии в тех самых вооружённых формированиях. Он говорил, что раньше в Чечне нужно было быть либо членом банды, либо сколотить свою банду. Он выбрал второе, потому что жить по-другому было невозможно. Впрочем, это не столько их была вина. Это наша общая вина - России, что мы довели до такого состояния, — сказал президент.

Напомним, что на большой пресс-конференции президент рассказал, за что Ахмат-Хаджи Кадыров носит звание Героя России. И рассказал как его сын Рамзан ослушался приказа.

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Рамзана Кадырова потрясли заявления Владимира Путина, сделанные на большой пресс-конференции по итогам года. Президент объяснил за что действующий глава и его отец получили звания Героев России, а также рассказал, как чеченский лидер нарушил его приказ (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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