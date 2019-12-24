Четыре человека пострадали от хлопка газа в Дагестане

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-24T09:44:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Четыре человека, среди которых двое детей, пострадали во время взрыва газа в частном доме в селении Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

- В восемь утра поступило сообщение о хлопке газа в одноэтажном частном жилом доме на первом этаже в помещении ванной. После этого произошло возгорание на площади 100 квадратных метров, возгорание было потушено прибывшей на место события пожарно-спасательной частью, - сказано в сообщении ведомства.

Семью, жившую в доме, отвезли в больницу. Взрослые находятся в состоянии средней тяжести, а дети - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Причиной взрыва стала неисправность в газовой колонке.

ИСТОЧНИК KP.RU