2019-12-24T10:02:32+03:00
Общество

«Порхай как бабочка, жаль как оса»: Кадыров заявил, что может победить в поединке с Емельяненко

Политик обсуждает с чемпионам, по каким правилам провести бой
Ася АСРЯН
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В мире спорта пошла мода: все, кому не лень, вызывают Емельяненко на бойВ мире спорта пошла мода: все, кому не лень, вызывают Емельяненко на бойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров на вчерашней пресс-конференции заявил журналистам, что уверен в своей победе в поединке с Емельяненко.

По словам политика, он легкостью может выиграть бой против бойца смешанных единоборств (ММА).

Напомним, ранее чеченский лидер вызвал на бой российского бойца смешанных единоборств. Кадыров оставил на откуп публике вопрос о том, по правилам какого вида спорта пройдёт встреча: бокса или MMA.

— Добрый вечер всем! У нас в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой, — говорит Кадыров в видеообращении, опубликованном на страничке в Instagram. — Я тоже решил это сделать. Как думаете, где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка, и жаля как оса»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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