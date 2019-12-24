«Порхай как бабочка, жаль как оса»: Кадыров заявил, что может победить в поединке с Емельяненко
Рамзан Кадыров на вчерашней пресс-конференции заявил журналистам, что уверен в своей победе в поединке с Емельяненко.
По словам политика, он легкостью может выиграть бой против бойца смешанных единоборств (ММА).
Напомним, ранее чеченский лидер вызвал на бой российского бойца смешанных единоборств. Кадыров оставил на откуп публике вопрос о том, по правилам какого вида спорта пройдёт встреча: бокса или MMA.
— Добрый вечер всем! У нас в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой, — говорит Кадыров в видеообращении, опубликованном на страничке в Instagram. — Я тоже решил это сделать. Как думаете, где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка, и жаля как оса»?
ИСТОЧНИК KP.RU