«Он просто перестарался»: Кадыров рассказал, как экс-мэр Грозного применял в работе электрошокер

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-24T11:42:11+03:00

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Рамзан Кадыров на пресс-конференции подтвердил, что бывший мэр Грозного Ислам Кадыров действительно использовал электрошокер в общении с горожанами.

–Он просто перестарался. На нем отрицательно подействовала операция. А он после нее сразу вышел на работу. Тогда к Исламу Кадырову привели аферистов. Ислам боролся с мошенниками, которые отнимали деньги у бедных. Чтобы быстро вернуть средства, Ислам использовал такие неприемлемые методы, - поведал политик журналистам.

Напомним, что скандал вокруг молодого градоначальника разгорелся в октябре. Местная телекомпания обнародовала видео, на котором мэр чеченской столицы в общении с местными жителями применял электрошокер. После этого инцидента правоохранители начали проверку в отношении Ислама Кадырова. Сам герой нашумевшего ролика извинился, назвав виной всему – ДТП, в которые он попадал.

– Я Исламу говорил, чтобы он долечился, только потом вернулся на работу. Он не послушал меня. И мне пришлось отстранить его от занимаемой должности. И он никогда не был предателем. Ислам вырос у меня на глазах. То, что говорят по этому поводу - ложь,- заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном.

Экс-мэр Грозного Ислам Кадыров пытает людей электрошокером.Видео: ЧГТРК "Грозный"

Ранее Ислам Кадыров служил в правоохранительных органах, позже в его карьера взлетела вверх, он был вице-премьером Чечни, избран главой Грозного в 2012, оставаясь им до 2015 года. С 2015 Ислам Кадыров стал управлять администрацией главы и правительства Чечни. Но 2017 мужчина снова вернулся туда, откуда начал. Кроме того, в августе прошлого года спикер парламента Республики Магомед Даудов заявил, что Ислам Кадыров полностью отстранен от власти и лишен всех преференций. Как писали СМИ, высоких постов его лишили из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым.

Свежий скандал прокомментировали в пресс-службе главы Чечни Рамзана Кадырова, отметив, что Ислам Кадыров многое сделал для процветания Грозного, но способы, которыми он этого достигал не устроили высшее руководство, вот почему чиновник был уволен.

Сколько жён у Рамзана Кадырова? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU