За провокационную поэзию будут судить молодого ставропольца
На его странице в соцсети нашли запретный контент
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Молодой человек из Ставропольского края ответит перед судом за запретную поэзию. 21-летний парень подозревается в публичном оправдании терроризма.
16 августа этого года на странице в соцсети он разместил текст стихотворения, в котором героем предстает участник запрещённой террористической организации.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU