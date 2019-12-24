За провокационную поэзию будут судить молодого ставропольца

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-24T10:29:23+03:00

На его странице в соцсети нашли запретный контент

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Молодой человек из Ставропольского края ответит перед судом за запретную поэзию. 21-летний парень подозревается в публичном оправдании терроризма.

16 августа этого года на странице в соцсети он разместил текст стихотворения, в котором героем предстает участник запрещённой террористической организации.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU