2019-12-24T10:38:33+03:00
Общество

"К нему водили последних из людей": Кадыров объяснил жестокость экс-мэра Грозного

Ислам Кадыров снимал допросы граждан на камеру и не гнушался использовать электрошокер в работе [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ислам и Рамзан Кадыровы. Фото: пресс-служба главы ЧечниИслам и Рамзан Кадыровы. Фото: пресс-служба главы Чечни
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал увольнение своего племянника Ислама Кадырова с поста мэра Грозного. Поведение родственника он связывает с его чувством справедливости, заявил руководитель республики на пресс-конференции.

О пытках чиновника над людьми, причастными к мошенничеству, стало известно в октябре. Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", Ислам Кадыров приводил людей в своей кабинет, проводил с ними разъяснительную беседу с применением силы. Все происходящее записывала на камеру пресс-служба мэрии Грозного, общий хронометраж съемок - восемь часов.

Экс-мэр Грозного Ислам Кадыров пытает людей электрошокером.Видео: ЧГТРК "Грозный"

Тогда же Рамзан Кадыров объяснил увольнение племянника тем, что выбранные им методы борьбы с преступностью не гуманны. В понедельник глава Чечни вернулся к этой мысли, дополнив ее подробностями:

- Он на самом деле перестарался. Приехал после наркоза и операции, сразу же вышел на работу не в слишком ясном уме. И вот к нему приводят аферистов, последних людей на земле. Мы восстанавливаем 12-й участок, а какие-то посторонние посредники влезают и пытаются отнять деньги у бедных людей. И вот чтобы быстро вернуть деньги, он использовал такие методы, - уверяет глава Чечни, отмечая, что если бы Ислам скрывал свои пытки, скандала бы не вышло.

По мнению Кадырова, его племяннику стоило побыть недолго на больничном. Кроме того, глава республики не считает, что бывший мэр - предатель:

- Он никогда не был предателем. Я его растил. Как может прийти такое в голову, - говорит Кадыров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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