Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе запустил новый сервис для селян

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-24T11:18:29+03:00

Теперь жители малонаселенных пунктов могут платить за ЖКХ, стационарную связь и другие услуги в магазинах

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Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ, стационарную связь и другие услуги в рамках проекта платежного банковского агента, который реализуется в сельских магазинах в наиболее удаленных населенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы. Ранее Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные без комиссии в сельских магазинах, совершив минимальную покупку.

Сегодня в России действуют более 3000 торговых точек в 76 регионах страны, которые стали банковскими агентами Сбербанка. Оплатить услугу можно по штрих-коду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. Оплатить услугу можно картой любого банка.

Новые возможности уже доступны в 108 агентских точках по всей России, а в следующем году банк планирует подключить к приему платежей все агентские точки. В 2020 году планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги как оформление банковской карты, страхование и т. д.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

- Сбербанк активно развивает безналичную инфраструктуру, в том числе в сельских районах. Более 430 торговых точек на Юге России и Северном Кавказе стали банковскими агентами Сбербанка. Это привычные для жителей сельские магазины, в которых они совершают ежедневные покупки. Проект выгоден и торговым точкам, так как, обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU