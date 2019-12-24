2019-12-24T11:24:32+03:00
Общество

В Ставрополе жильцы многоэтажек жалуются на работу таможенного поста

Колонны фур создают огромные пробки
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Ставрополя, проживающие возле таможенного поста, пожаловались на неудобства, пишет Newstracker. Колонны фур, появившиеся на улице Ленина, 427А, загрязняют воздух. Хотя район, в котором приобрели квартиру ставропольцы, изначально позиционировался как экологичный.

«Сегодня верх улицы Ленина до пересечения с Кулакова забит дизельными большегрузами, ожидающими оформление, что сказывается на трафике одной из центральных улиц. В этом месте для длинномеров неудобный разворот. Они при маневре перекрывают всю проезжую часть в обе стороны», - возмущаются жильцы.

Власти ответили собственникам по их запросу, что санитарно-защитной зоны для таможенного поста не предусмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставрополец обворовал мертвеца ради встречи Нового года
Владимир Путин помог тяжело больному мальчику жить полноценно
В Ставрополе жильцы многоэтажек жалуются на работу таможенного поста
Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе запустил новый сервис для селян
На Ставрополье свой бизнес за 2 года зарегистрировали 1863 человека
"К нему водили последних из людей": Кадыров объяснил жестокость экс-мэра Грозного
За провокационную поэзию будут судить молодого ставропольца
«Он просто перестарался»: Кадыров рассказал, как экс-мэр Грозного применял в работе электрошокер
На Ставрополье наказаны 3,7 тыс водителей с иностранными номерами
«Порхай как бабочка, жаль как оса»: Кадыров заявил, что может победить в поединке с Емельяненко
Ставропольский космонавт празднует день рождения на МКС
Четыре человека пострадали от хлопка газа в Дагестане
Путин: «Ситуация в Чечне 90-х — общая вина России»
Столб огня дыма до самого неба: страшный пожар на АЗС в Чечне попал на видео
В Минводах наградили лучших спортсменов 2019 года
Шли ко дну в ледяной воде: в Ессентуках из проклятого озера вытащили живых псов
Фигуранты дела о теракте в Пятигорске получили сроки
Пограничники поймали жителя Дагестана с флагом ИГ*
Торговцы шубами из Пятигорска обращаются к ворам через соцсети
На Ставрополье в предновогодние дни снега не ожидается
Чечня – самый «молодой» регион России
Школьники из Карачаево-Черкесии отправились на Елку в Кремль
Ислам Махачев будет драться с Нурмагомедовым
В Ессентуках началась ликвидация опасной пиротехники
Силовики проводят обыски в крупном торговом центре Ингушетии
Ставропольцы избили девушку вдвоем до полусмерти
"Кусь за бочок": мебель из диких волков продают в Дагестане - видео
В Ессентуках началась ликвидация опасной пиротехники
В Ставрополе сгорела машина