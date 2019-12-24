В Ставрополе жильцы многоэтажек жалуются на работу таможенного поста
Жители Ставрополя, проживающие возле таможенного поста, пожаловались на неудобства, пишет Newstracker. Колонны фур, появившиеся на улице Ленина, 427А, загрязняют воздух. Хотя район, в котором приобрели квартиру ставропольцы, изначально позиционировался как экологичный.
«Сегодня верх улицы Ленина до пересечения с Кулакова забит дизельными большегрузами, ожидающими оформление, что сказывается на трафике одной из центральных улиц. В этом месте для длинномеров неудобный разворот. Они при маневре перекрывают всю проезжую часть в обе стороны», - возмущаются жильцы.
Власти ответили собственникам по их запросу, что санитарно-защитной зоны для таможенного поста не предусмотрено.
ИСТОЧНИК KP.RU