Ставрополец обворовал мертвеца ради встречи Нового года
Он хотел подкопить денег
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Александровском районе в селе Круглолесском с могилы пропала чугунная ограда. Родственник умершего заявил об этом в полицию.
К преступлению оказался причастен 19-летний парень. Он признался в краже, пояснив, что ограду уже сдал на металлолом. Вырученные деньги молодой человек планировал потратить на новогодние праздники.
Возбуждено уголовное дело, сообщается пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU