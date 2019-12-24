2019-12-24T12:34:34+03:00
Происшествия

Ставрополец обворовал мертвеца ради встречи Нового года

Он хотел подкопить денег
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Александровском районе в селе Круглолесском с могилы пропала чугунная ограда. Родственник умершего заявил об этом в полицию.

К преступлению оказался причастен 19-летний парень. Он признался в краже, пояснив, что ограду уже сдал на металлолом. Вырученные деньги молодой человек планировал потратить на новогодние праздники.

Возбуждено уголовное дело, сообщается пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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