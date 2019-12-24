На Ставрополье следователя осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-24T15:07:32+03:00

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Следователь из Предгорного района Шамиль Канаматов уличен в причастности к мошенничеству с использованием служебного положения. Капитан юстиции вымогал у женщины 800 тысяч рублей за условный срок для ее сына, который был замешан в истории с наркотиками.

В мае этого года Канаматова при получении денег задержали сотрудники органов безопасности.

В ходе следствия он полностью признал вину. Суд приговорил его к 3 годам условно, сообщает пресс-служба УФСБ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU