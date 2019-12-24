2019-12-24T15:29:57+03:00
Общество

У турко-месхетинской диаспоры Ставропольского края новый лидер

Им стал 47-летний Мардалиев Яша Мустафаевич
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В ноябре состоялось внеплановой собрание турко-месхетинской диаспоры Ставропольского края, на котором был избран новый лидер. Прежний перестал устраивать представителей диаспоры своим равнодушием к ее делам.

Победителем стал 47-летний Мардалиев Яша Мустафаевич. Он заявил о необходимости объединения всех представителей турко-месхетинской диаспоры под эгидой пророссийской МООТ «Ватан Елунда», а также о создании представительства указанной организации в Ставропольском крае.

Турко-месхетинская диаспора Ставропольского края оказывает существенное влияние на обстановку на территории Курского района, а также Кировского городского округа. В настоящее время на территории Курского района и Кировского городского округа проживают более 8000 турок-месхетинцев, что составляет порядка 7% от общего количества населения указанных муниципальных образований. В связи с большой численностью турко-месхетинская диаспора края привлекает пристальное внимание со стороны Турецкой Республики, представители которой пытаются воздействовать на общественные настроения путем пропаганды пантюркистской идеологии в среде месхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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