Кадыров рассказал, почему хотел не финансировать футбольный клуб «Ахмат»

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-24T15:54:22+03:00

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Чеченский лидер на пресс-конференции в Грозном заявил, что мог прекратить финансирование его любимого футбольного клуба «Ахмат». Во-первых, Кадырова сильно возмутило, что в составе грозненской команды так мало местных игроков.

— У нас в футбольном клубе «Ахмат» были Адлан Кацаев, Ризван Уциев, и Заур Садаев. Уциева я сам привел в команду и поставил условие, либо он играет, либо я не буду финансировать «Ахмат», — поделился политик с журналистами.

По мнению Кадырова, футболист Ризван Уциев — настоящий патриот. Спортсмен сильно переживает за всю Чеченскую Республику и местный футбол.

—Он оправдал мои ожидание на все 100 %. А Садаев и Кацаев только ругаются с тренерами. У Заура были все данные, чтобы стать отличным игроком, но не получилось, —рассказал глава Чечни журналистам на вчерашней пресс-конференции.

Также Кадыров признался, что уже несколько месяцев не посещает домашние матчи «Ахмата». А вся причина в том, что чеченские болельщики не умеют поддерживать свою команду.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил на пресс-конференции в Грозном, что попытки принять в России закон о домашнем насилии, это равносильно разрушению института семьи.

В качестве аргумента Кадыров привел нынешнюю ситуацию в Европе.

— Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся, не знаю на ком, — возмутился политик.

Сколько жён у Рамзана Кадырова? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU