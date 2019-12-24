"Не любовь ли это?": продавец киоска подарила монтажнику машину за 700 тысяч

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-24T16:28:03+03:00

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Везение 23-летнего жителя Ставропольского края Александра Козачка удивила пользователей сети. Мужчина, возвращаясь из командировки, купил за сто рублей лотерейный билет и выиграл машину за 700 тысяч рублей, передает пресс-служба "Столото".

Покупка билета выглядела как фрагмент из фильма. Александр прошел мимо киоска, но, оглянувшись на вывеску "Столото", он вернулся. Мужчина метался: он не знал, какой билет купить. За него все решила продавец киоска.

- Я и забыл про этот билет. Когда проверил и увидел сумму выигрыша, голова кругом пошла. Никак не мог осознать, что это происходит именно со мной, - говорит Александр. - Отдельное "спасибо" женщине, которая предложила мне этот шанс!

Александр выиграл машину, стоимость которой - 700 тысяч рублей. Но монтажник, недавно купивший квартиру, хочет пустить деньги на покупку мебели и прочей утвари.

ИСТОЧНИК KP.RU