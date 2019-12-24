2019-12-24T16:11:14+03:00
Происшествия

При ремонте больницы в Дагестане украли почти 10 миллионов рублей

Фигурантами уголовного дела стали главврач и три подрядчика
Варвара АНТОНОВА
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Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело против бывшего главного врача Акушинского района республики и двух подрядчиков. Их подозревают в нарушении второй части 292 статьи (служебный подлог), четвертой части 159 статьи (мошенничество в особо крупном размере) и второй части 327 статьи (подделка официальных документов), сообщают в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2016 году глава больницы подписал шесть госконтрактов с двумя подрядными организациями, чтобы провести ремонт кровли здания и административных помещений учреждения.

Впоследствии он утвердил акты о принятии строительные работы. Но в документах подрядчики завысили цену стройки на 9,7 миллиона рублей. Кроме того, они наврали об объемах выполненных работ - ремонт фактически не проводился.

- Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ходе следствия будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемыми причиненного ущерба. Расследование продолжается, - сказано в пресс-релизе Следственного комитета по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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