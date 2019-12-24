Стали известны результаты девятого тура чемпионата по баскетболу на Ставрополье

СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-24T16:26:57+03:00

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Победителем девятого тура баскетбольного чемпионата Ставрополья стала команда «Вепрь». Спортсмены смогли одолеть соперников команды «МКС» со счетом 78:60, пишет «Ставропольская правда». На втором месте девятого тура оказалась сборная СКФУ, которая доказала свое превосходство над «СУОР-Динамо» со счетом 115:40.

В зоне КМВ безоговорочный лидер сборная ПГУ, выигравшая у ессентукского «Спартака» со счетом 82:64.

Следующий тур назначен на второе февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU