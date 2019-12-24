2019-12-24T16:31:29+03:00
Общество

Блогерша в хиджабе сняла на видео поцелуй взасос с малышом

Малика Джикаева куролесит в Москве [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личная страница героя публикации в сетиФото: личная страница героя публикации в сети
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22-летняя блогерша Малика Джикаева с Северного Кавказа развлекается в Москве. Мы писали, как она щупала участниц "Дом-2" за попу и встретилась с Кириллом "Руки-Базуки". Теперь Малика решила показать свою любовь с маленьким львенком. На камеру блогерша в хиджабе показала поцелуй:

Блогерша в хиджабе поцеловала льва взасос.

Кстати, львят Джикаева использует как товар. Девушка нигде не работает и не учится. На жизнь зарабатывает с помощью аккаунта в Instagram и продажи хищников.

Джикаева, напомним, из Северной Осетии. И прославилась скандальными выходками. Блогерша стреляла в форме сотрудника МВД из табельного оружия, провоцировала настоящий мордобой в хиджабе. И даже «полуголое» фото показывала фанатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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