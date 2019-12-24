2019-12-24T16:33:59+03:00
Происшествия

Переехал, расстрелял из пистолета и снова переехал: дагестанец устроил бойню на улицах Петербурга

23-летний парень наехал на случайного прохожего, но вместо аптечки достал пистолет
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Мужчину задерживали шесть бригад ППС и ДПСМужчину задерживали шесть бригад ППС и ДПСФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Шесть нарядов ППС и ДПС потребовалось для того, чтобы задержать одного дагестанца в Санкт-Петербурге. Молодой человек устроил расправу над пешеходом, случайно попавшим под колёса его авто. А потом начал бить, стрелять и давить людей, которые пытались помешать ему скрыться.

ЧП произошло на проспекте Ветеранов. Молодой парень на Nissan Almera сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. На своё счастье, сбил не фатально — попавший под колёса мужчина встал и начал возмущаться. Как рассказывают очевидцы, не без мата.

— Что и кто кому сказал я не знаю, — пишет один из очевидцев происшествия в соцсетях. — Но у дагестанца глаза налились кровью. Он ударил второго человека в челюсть, началась драка.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, драка быстро вышла из под контроля. Молодой человек достал пистолет и расстрелял пешехода.

Когда он уже сел в авто и собирался скрыться с места происшествия, несчастный побежал за помощью к охранникам организации, находившейся в многоэтажке неподалёку. Увидев это, дагестанец развернулся и сбил пешехода ещё раз, теперь уже намеренно.

— Людей становилось всё больше, сбегались на шум. Охранники насели на машину и отодрали номер, видимо, чтобы подстраховаться, если водитель всё-таки сбежит. Он сопротивлялся изо всех сил, жал на газ, чуть не задавил ещё несколько человек, — пишут очевидцы.

Водителя Nissan подвёл мандраж. Пытаясь быстрее скрыться, он заехал в тупик, протаранил несколько машин. На место ЧП стянулись все ближайшие отряды полиции и ДПС — дагестанца задерживали шесть экипажей. Против 23-летнего Мурада Гусейнова возбуждено уголовное дело.

— Его подозревают по статье «Угроза убийством». Дело возбудил отдел дознания УМВД России по Красносельскому району. Изъят пистолет с пятью патронами в магазине. Сейчас 23-летний мужчина задержан на двое суток, — сообщили в пресс-службе полиции.

Жизнь пострадавшего пешехода спасло чудо. Нападавший целился ему в лицо и грудь, но оказалось, что в пистолете были холостые патроны. Сейчас 21-летний мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Часть Ставрополя 25 декабря останется без воды
В Кабардино-Балкарии перевернулась маршрутка с пассажирами
Переехал, расстрелял из пистолета и снова переехал: дагестанец устроил бойню на улицах Петербурга
Блогерша в хиджабе сняла на видео поцелуй взасос с малышом
"Не любовь ли это?": продавец киоска подарила монтажнику машину за 700 тысяч
Стали известны результаты девятого тура чемпионата по баскетболу на Ставрополье
При ремонте больницы в Дагестане украли почти 10 миллионов рублей
Кадыров рассказал, почему хотел не финансировать футбольный клуб «Ахмат»
У турко-месхетинской диаспоры Ставропольского края новый лидер
На Ставрополье следователя осудили за мошенничество
«Считаю себя несостоявшимся спортсменом»: Кадыров собирается выиграть бой с Емельяненко
Ставрополец обворовал мертвеца ради встречи Нового года
Владимир Путин помог тяжело больному мальчику жить полноценно
В Ставрополе жильцы многоэтажек жалуются на работу таможенного поста
Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе запустил новый сервис для селян
На Ставрополье свой бизнес за 2 года зарегистрировали 1863 человека
"К нему водили последних из людей": Кадыров объяснил жестокость экс-мэра Грозного
За провокационную поэзию будут судить молодого ставропольца
«Он просто перестарался»: Кадыров рассказал, как экс-мэр Грозного применял в работе электрошокер