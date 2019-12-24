Переехал, расстрелял из пистолета и снова переехал: дагестанец устроил бойню на улицах Петербурга

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-24T16:33:59+03:00

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Шесть нарядов ППС и ДПС потребовалось для того, чтобы задержать одного дагестанца в Санкт-Петербурге. Молодой человек устроил расправу над пешеходом, случайно попавшим под колёса его авто. А потом начал бить, стрелять и давить людей, которые пытались помешать ему скрыться.

ЧП произошло на проспекте Ветеранов. Молодой парень на Nissan Almera сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. На своё счастье, сбил не фатально — попавший под колёса мужчина встал и начал возмущаться. Как рассказывают очевидцы, не без мата.

— Что и кто кому сказал я не знаю, — пишет один из очевидцев происшествия в соцсетях. — Но у дагестанца глаза налились кровью. Он ударил второго человека в челюсть, началась драка.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, драка быстро вышла из под контроля. Молодой человек достал пистолет и расстрелял пешехода.

Когда он уже сел в авто и собирался скрыться с места происшествия, несчастный побежал за помощью к охранникам организации, находившейся в многоэтажке неподалёку. Увидев это, дагестанец развернулся и сбил пешехода ещё раз, теперь уже намеренно.

— Людей становилось всё больше, сбегались на шум. Охранники насели на машину и отодрали номер, видимо, чтобы подстраховаться, если водитель всё-таки сбежит. Он сопротивлялся изо всех сил, жал на газ, чуть не задавил ещё несколько человек, — пишут очевидцы.

Водителя Nissan подвёл мандраж. Пытаясь быстрее скрыться, он заехал в тупик, протаранил несколько машин. На место ЧП стянулись все ближайшие отряды полиции и ДПС — дагестанца задерживали шесть экипажей. Против 23-летнего Мурада Гусейнова возбуждено уголовное дело.

— Его подозревают по статье «Угроза убийством». Дело возбудил отдел дознания УМВД России по Красносельскому району. Изъят пистолет с пятью патронами в магазине. Сейчас 23-летний мужчина задержан на двое суток, — сообщили в пресс-службе полиции.

Жизнь пострадавшего пешехода спасло чудо. Нападавший целился ему в лицо и грудь, но оказалось, что в пистолете были холостые патроны. Сейчас 21-летний мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU