В Кабардино-Балкарии перевернулась маршрутка с пассажирами

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-24T16:35:47+03:00

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В Чегемском районе КБР около села Нартан опрокинулась «Газель», перевозившая пассажиров. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.

На трассе перед общественным транспортом сломался автомобиль "ВАЗ-2106", едущий впереди. Водитель микроавтобуса, в попытке избежать удара, съехал с дороги. Там транспорт и опрокинулся.

Маршрутка ехала из Урвани в Нальчик.

Остальные подробности аварии выясняются. Все пострадавшие получили медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU