В Кабардино-Балкарии перевернулась маршрутка с пассажирами
Четверо пострадали
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В Чегемском районе КБР около села Нартан опрокинулась «Газель», перевозившая пассажиров. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.
На трассе перед общественным транспортом сломался автомобиль "ВАЗ-2106", едущий впереди. Водитель микроавтобуса, в попытке избежать удара, съехал с дороги. Там транспорт и опрокинулся.
Маршрутка ехала из Урвани в Нальчик.
Остальные подробности аварии выясняются. Все пострадавшие получили медпомощь.
ИСТОЧНИК KP.RU