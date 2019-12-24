Гектарами раздаривал казенные земли: районный глава из Дагестана пошел под суд за растрату 8 млн

СЕГОДНЯ 19:39 2019-12-24T19:41:09+03:00

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Как рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, громкое дело против главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова полностью раскрыто. Чиновника обвинили в 6 эпизодах преступлений по статье "растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Ущерб оценивают в 8 млн рублей.

Как уже писала "КП-Северный Кавказ", в 2015 году Джелилов, по версии следователей, подарил своим родственникам несколько земельных участков общей площадью 3 га вдоль федеральной трассы "Кавказ". Кадастровая стоимость земли - около 3 млн рублей. Рыночная - больше 20 млн.

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ИСТОЧНИК KP.RU