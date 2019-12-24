За хищение 30 млн задержали чиновника в Дагестане
Государство выделяло деньги на строительство рыборазводного завода
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Первый заместитель начальника Терско-Каспийского филиала "Главрыбвода" Омар Микаилов задержан силовиками за подозрение в хищении свыше 30 млн рублей. Деньги, по сообщению источника из правоохранительных органов, выделялись на строительство рыборазводного завода в Бабаюртовском районе Дагестана. Решается вопрос об аресте.
ИСТОЧНИК KP.RU