2019-12-25T09:48:54+03:00
Происшествия

Три машины столкнулись в Минводах, есть пострадавший

Виновник - 22-летний гонщик
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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24 декабря в Минеральных Водах произошло тройное ДТП.

На 350 километре автодороги «Кавказ» водитель машины «Тойота Камри» развил высокую скорость и столкнулся с едущей впереди «Ладой Грантой». По инерции водитель «Камри» врезался в «Мазду СХ-7», водитель которой остановился на крайней левой полосе для поворота налево.

47-летнему пассажиру «Мазды» понадобилась медицинская помощь.

«Тойотой» управлял 22-летний «профессиональный» нарушитель правил, сообщает УГИБДД по СК. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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