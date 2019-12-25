Три машины столкнулись в Минводах, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-25T09:48:54+03:00

Изменить размер текста: A A

24 декабря в Минеральных Водах произошло тройное ДТП.

На 350 километре автодороги «Кавказ» водитель машины «Тойота Камри» развил высокую скорость и столкнулся с едущей впереди «Ладой Грантой». По инерции водитель «Камри» врезался в «Мазду СХ-7», водитель которой остановился на крайней левой полосе для поворота налево.

47-летнему пассажиру «Мазды» понадобилась медицинская помощь.

«Тойотой» управлял 22-летний «профессиональный» нарушитель правил, сообщает УГИБДД по СК. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU