Педофил на Ставрополье получил 15 лет за насилие над дочкой

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-25T10:16:22+03:00

Он несколько лет издевался над девочкой

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В Петровском округе Ставропольского края 34-летнему мужчине вынесли приговор за насилие над ребенком. Суд признал его виновным по трем преступлениям — насилии и покушении на насилие над несовершеннолетним до 14 лет.

С декабря 2014 года по октябрь 2016 педофил издевался над своей дочерью, которой на тот момент не было и 10 лет. В 2017 году он попытался снова совершить надругательство над ребенком, но ему помешали.

15 лет предстоит мужчине провести в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU