10 тысяч метров светодиодных лент потрачено на украшение Ставрополя

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-25T11:36:12+03:00

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Иллюминацией охвачен весь Ставрополь. На украшение потратили 10 тысяч метров светодиодных лент и 595 светящихся композиций на электрических опорах, рассказали в пресс-службе администрации города.

Огни горят по вечерам на деревьях, в парках, скверах, на всех фонтанах.

Вернулись спустя год привычные арт-объекты, среди которых «Снеговики», крылатый конь «Пегас», «Звезда», «Лебеди», «Ивы», «Сказочные олени», «Карета», «Звездное небо».

ИСТОЧНИК KP.RU