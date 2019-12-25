10 тысяч метров светодиодных лент потрачено на украшение Ставрополя
Установлено 8 главных арт-объектов новогоднего города
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Иллюминацией охвачен весь Ставрополь. На украшение потратили 10 тысяч метров светодиодных лент и 595 светящихся композиций на электрических опорах, рассказали в пресс-службе администрации города.
Огни горят по вечерам на деревьях, в парках, скверах, на всех фонтанах.
Вернулись спустя год привычные арт-объекты, среди которых «Снеговики», крылатый конь «Пегас», «Звезда», «Лебеди», «Ивы», «Сказочные олени», «Карета», «Звездное небо».
ИСТОЧНИК KP.RU