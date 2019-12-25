2019-12-25T12:32:13+03:00
Происшествия

Пешку международного наркобизнеса осудили на Ставрополье

Парень получил 7 лет колонии
Полина ШАПОШНИКОВА
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Участника международной преступной группы, поставлявшей крупные партии героина из Средней Азии на территорию России, осудили на Ставрополье. Юсуф Асоев был пешкой в наркобизнесе, хранившей и продающей наркотик через «закладки».

Его поймали правоохранители Ставропольского края, изъяв партию товара.

А в декабре 2019 года Юсуфа осудили на 7 лет колонии строго режима, и приговор уже вступил в силу, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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