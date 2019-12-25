В Карачаево-Черкесии 80 социально значимых объектов подключены к высокоскоростному интернету

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-25T12:32:49+03:00

Создание телекоммуникационной инфраструктуры в республике продолжится и в новом году

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В Карачаево-Черкесии в текущем году 80 социально значимых объектов подключили к высокоскоростному интернету в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Это школы, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты, администрации сельских поселений. Об этом накануне сообщил журналистам республиканских и федеральных СМИ глава КЧР Рашид Темрезов.

Отметим, до конца 2021 года к сети передачи данных и сети интернет будут подключены еще 224 социально значимых объекта. При этом необходимо обратить внимание на то, что подключение социально значимых объектов является промежуточным этапом создания телекоммуникационной инфраструктуры.

Необходимо также обеспечить возможность подключения к скоростному интернету жителей республики и частных организаций. Для реализации этой задачи в рамках мероприятий по устранению цифрового неравенства было построено 196 километров волоконно-оптических линий связи в 15 населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек.

Для развития информационного общества введен в промышленную эксплуатацию региональный портал государственных и муниципальных услуг, на котором размещено более 200 региональных услуг, одни из наиболее востребованных услуг по итогам 2019 года это проверка результатов ОГЭ и ЕГЭ. На Едином портале госуслуг опубликовано 18 социально значимых услуг, которые предоставляются в электронном виде. Самые популярные из них такие услуги как «Запись на прием к врачу», «Запись ребёнка в детский сад», «Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам», «Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте».

В этом году республика успешно провела мероприятия по переходу на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание. Зона покрытия сетью цифрового телевещания составляет 99,8% населения Карачаево-Черкесии, данный показатель один из лучших по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU