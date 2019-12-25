Дождь с мокрым снегом пойдет на Ставрополье
Синоптики предупреждают о перемене погоды
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По информации Ставропольского Гидрометцентра, в крае ночью на 26 декабря ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха при этом составит от
+4 до -1. Днем в четверг на Ставрополье обещают от 5 до 10 тепла. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью на 27 ноября в регионе также выпадет мокрый снег. Днем в пятницу градусники покажут от 4 до 9 тепла по краю. В Ставрополе днем 26 декабря до 9 тепла, 27 числа до +8.
ИСТОЧНИК KP.RU