2019-12-25T13:49:32+03:00
Общество

Дождь с мокрым снегом пойдет на Ставрополье

Синоптики предупреждают о перемене погоды
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По информации Ставропольского Гидрометцентра, в крае ночью на 26 декабря ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха при этом составит от

+4 до -1. Днем в четверг на Ставрополье обещают от 5 до 10 тепла. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью на 27 ноября в регионе также выпадет мокрый снег. Днем в пятницу градусники покажут от 4 до 9 тепла по краю. В Ставрополе днем 26 декабря до 9 тепла, 27 числа до +8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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