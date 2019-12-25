Угрожал семье компаньона из-за общего бизнеса: на члена избиркома КЧР заведено дело
Руководитель следкома Ставропольского края возбудил уголовное дело против члена территориальной избирательной комиссии КЧР. Он подозревается в самоуправстве.
По данным следствия, член Территориальной избирательной комиссии по Прикубанскому району КЧР договорился со знакомым о совместном ведении бизнеса. Позже они поссорились по поводу возмещения убытков по бизнесу.
И с октября прошлого года до августа текущего мужчина требовал от компаньона 7 млн рублей, угрожая ему и членам его семьи.
В августе этого года подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего.
Расследовать дело поручено межрайонному следственному отделу СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU