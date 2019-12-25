Угрожал семье компаньона из-за общего бизнеса: на члена избиркома КЧР заведено дело

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-25T14:37:13+03:00

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Руководитель следкома Ставропольского края возбудил уголовное дело против члена территориальной избирательной комиссии КЧР. Он подозревается в самоуправстве.

По данным следствия, член Территориальной избирательной комиссии по Прикубанскому району КЧР договорился со знакомым о совместном ведении бизнеса. Позже они поссорились по поводу возмещения убытков по бизнесу.

И с октября прошлого года до августа текущего мужчина требовал от компаньона 7 млн рублей, угрожая ему и членам его семьи.

В августе этого года подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего.

Расследовать дело поручено межрайонному следственному отделу СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU