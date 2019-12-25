СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-25T16:19:41+03:00

Салат в этом году обойдется примерно на 11% дороже, чем в прошлом

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На Ставрополье значительно подорожала «Сельдь под шубой». К такому неутешительному выводу пришло издание NewsTracker с опорой на информацию Центральной базы данных Федеральной службы государственной статистики.

«Оливье» обойдется ставропольцам в 288 рублей. Это на 2,2% дороже, чем в прошлом году. В эту цену входят 500 граммов картофеля, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов вареной моркови, 300 граммов вареной колбасы, 4 яиц, 100 граммов репчатого лука и 200 граммов майонеза.

Второй по популярности салат на новогоднем столе «Сельдь под шубой» для жителей Ставропольского края в среднем стоит 300 рублей. Подорожание на 11% объясняется возросшей ценой главного ингредиента блюда — сельди.

ИСТОЧНИК KP.RU