На Ставрополье значительно подорожала "Сельдь под шубой"
На Ставрополье значительно подорожала «Сельдь под шубой». К такому неутешительному выводу пришло издание NewsTracker с опорой на информацию Центральной базы данных Федеральной службы государственной статистики.
«Оливье» обойдется ставропольцам в 288 рублей. Это на 2,2% дороже, чем в прошлом году. В эту цену входят 500 граммов картофеля, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов вареной моркови, 300 граммов вареной колбасы, 4 яиц, 100 граммов репчатого лука и 200 граммов майонеза.
Второй по популярности салат на новогоднем столе «Сельдь под шубой» для жителей Ставропольского края в среднем стоит 300 рублей. Подорожание на 11% объясняется возросшей ценой главного ингредиента блюда — сельди.
ИСТОЧНИК KP.RU