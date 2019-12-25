Продавщица из киоска помогла выиграть ставропольскому монтажнику в лотерею

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-25T15:11:28+03:00

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В Ставрополе 23-летний парень выиграл автомобиль за 700 тысяч рублей, пишет "Ставропольская правда". Александр Козачек путешествовал по работе. В командировке ему встретилась продавщица в киоске, посоветовавшая, когда он проходил мимо, купить билет на ближайший тираж.

Молодой человек рассказывает, что с трудом поверил своему счастью после проверки билета. Но теперь, трезво оценив ситуацию, уже знает как распорядиться выигрышем. Он возьмет его деньгами, которые направит на обустройство квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU