Малыш разбился насмерть, упав с 8-этажа в Грозном
Трагедия произошла в чеченской столице, накануне. Малыш выпал с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже дома. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.
На место происшествия оперативно выехала бригада скорой помощи. Однако по дороге в клиническую больницу ребенок скончался от полученных травм.
По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства трагедии.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Грозном чужом выжила полуторагодовалая малышка, выпав с пятого этажа многоквартирного дома. Малышку доставили в республиканскую реанимацию. По словам врачей, девочка получила травмы головы. Медики все это время пытались спасти ее жизнь и им это удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU