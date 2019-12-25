Малыш разбился насмерть, упав с 8-этажа в Грозном

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-25T15:34:07+03:00

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Трагедия произошла в чеченской столице, накануне. Малыш выпал с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже дома. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

На место происшествия оперативно выехала бригада скорой помощи. Однако по дороге в клиническую больницу ребенок скончался от полученных травм.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Грозном чужом выжила полуторагодовалая малышка, выпав с пятого этажа многоквартирного дома. Малышку доставили в республиканскую реанимацию. По словам врачей, девочка получила травмы головы. Медики все это время пытались спасти ее жизнь и им это удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU