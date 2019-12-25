2019-12-25T15:56:23+03:00
Общество

Более 170 млн рублей скрыл от налоговой экс-гендиректор дагестанского предприятия

Против бывшего руководителя возбуждено уголовное дело
Ася АСРЯН
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Злоумышленник предоставил в налоговый орган декларации с искаженными даннымиЗлоумышленник предоставил в налоговый орган декларации с искаженными даннымиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане бывший гендиректор ОАО «Завод минеральных вод Рычал-Су подозревается в уклонении от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере. Против него возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в 2016 году злоумышленник предоставил в налоговый орган декларации с искаженными данными.

Так руководителю предприятия удалось скрыть от налоговой более 170 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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