Более 170 млн рублей скрыл от налоговой экс-гендиректор дагестанского предприятия
Против бывшего руководителя возбуждено уголовное дело
Злоумышленник предоставил в налоговый орган декларации с искаженными даннымиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В Дагестане бывший гендиректор ОАО «Завод минеральных вод Рычал-Су подозревается в уклонении от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере. Против него возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, в 2016 году злоумышленник предоставил в налоговый орган декларации с искаженными данными.
Так руководителю предприятия удалось скрыть от налоговой более 170 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.
ИСТОЧНИК KP.RU