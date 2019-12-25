2019-12-25T16:13:55+03:00
Происшествия

Двое осужденных сбежали из ставропольском колонии

Жителей края просят помочь в поисках
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН по СКФото: пресс-служба УФСИН по СК
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На Ставрополе из колонии-поселения сбежали двое осужденных мужчин. 43-летний Залим Черном и 44-летний Александр Михайлин были осуждены за кражи. Они имели возможность днем спокойно перемещаться по колонии. Им разрешалось даже без охраны выходить за пределы поселения, если того требовали работа или обучение.

Такие осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, рассказывают в пресс-службе УФСИН по СК.

16 декабря при вечерней проверке сотрудники колонии не обнаружили двоих заключенных. Поиски не принесли результата. Поэтому ставропольцев просят помочь вернуть осужденных в место отбывания наказания, внимательно всмотревшись в лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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