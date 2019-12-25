2019-12-25T18:10:03+03:00
Общество

В Минводах почтили память погибших в горячих точках

Жители округа приняли участие в мероприятии, посвященном 40-летию ввода советских войск в Афганистан
Поделиться:
Фото с сайта Минераловодского городского округа.Фото с сайта Минераловодского городского округа.
Изменить размер текста:

Перед Мемориальным комплексом ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и жертвам конфликтов в горячих точках собрались десятки человек из числа участников войны в Афганистане.

Обращаясь к присутствующим, замглавы администрации Минераловодского городского округа Олег Мельников отметил, что дата 25 декабря 1979 года является знаменательной для нашей страны.

- Мы не будем сегодня говорить о предпосылках того политического решения. Мы будем говорить о том, что наш солдат тогда проявил мужество, храбрость, стойкость и выполнил поставленную перед ним задачу, - сказал он.

Председатель Минераловодского Совета ветеранов Виктор Домницкий в своем приветственном слове подчеркнул, что воины-афганцы являются живым примером любви к своей Родине и патриотизма для подрастающего поколения. Он попросил молодых людей учить историю по рассказам старших товарищей, прошедших горнило Афганской войны, а ветеранов чаще рассказывать о событиях тех времен.

В рамках мероприятия прошло торжественное награждение замруководителя афганской диаспоры в России, руководителя диаспоры Афганистана в городах КМВ Мохаммада Юнуса Вадата. Из рук заместителя военного комиссара городов Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодского района Сергея Кумскова он получил ведомственную награду Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».

Кроме того, Центру военно-патриотического воспитания «Сокол» села Прикумское были вручены подарки от диаспоры Афганистана в городах КМВ и ветеранов боевых действий: экшн-камеру, снаряжение и два автомата АК-12 для тренировок по сборке - разборке.

В памятном мероприятии также приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Иван Дашко, юнармейцы, курсанты Центра «Сокол», местные жители. Организаторы угостили всех участников афганским пловом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дагестанец ни разу не вышел на работу, но получил зарплату в 430 тысяч
Итальянский бизнесмен приехал в Дагестан, чтобы уложить плитку своими руками
В Минводах почтили память погибших в горячих точках
Упавший на рельсы ставропольский пенсионер спасен из-под поезда
Двое осужденных сбежали из ставропольском колонии
Более 170 млн рублей скрыл от налоговой экс-гендиректор дагестанского предприятия
Малыш разбился насмерть, упав с 8-этажа в Грозном
Продавщица из киоска помогла выиграть ставропольскому монтажнику в лотерею
На Ставрополье значительно подорожала "Сельдь под шубой"
Угрожал семье компаньона из-за общего бизнеса: на члена избиркома КЧР заведено дело
Дождь с мокрым снегом пойдет на Ставрополье
Сбербанк и СКФУ создадут базовую кафедру технологий цифровой экономики
В Карачаево-Черкесии 80 социально значимых объектов подключены к высокоскоростному интернету
Пешку международного наркобизнеса осудили на Ставрополье
10 тысяч метров светодиодных лент потрачено на украшение Ставрополя
На Ставрополье мужчины работают дольше всех в СКФО
Педофил на Ставрополье получил 15 лет за насилие над дочкой
Три машины столкнулись в Минводах, есть пострадавший
За хищение 30 млн задержали чиновника в Дагестане
Гектарами раздаривал казенные земли: районный глава из Дагестана пошел под суд за растрату 8 млн