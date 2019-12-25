В Минводах почтили память погибших в горячих точках

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-25T18:10:03+03:00

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Перед Мемориальным комплексом ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и жертвам конфликтов в горячих точках собрались десятки человек из числа участников войны в Афганистане.

Обращаясь к присутствующим, замглавы администрации Минераловодского городского округа Олег Мельников отметил, что дата 25 декабря 1979 года является знаменательной для нашей страны.

- Мы не будем сегодня говорить о предпосылках того политического решения. Мы будем говорить о том, что наш солдат тогда проявил мужество, храбрость, стойкость и выполнил поставленную перед ним задачу, - сказал он.

Председатель Минераловодского Совета ветеранов Виктор Домницкий в своем приветственном слове подчеркнул, что воины-афганцы являются живым примером любви к своей Родине и патриотизма для подрастающего поколения. Он попросил молодых людей учить историю по рассказам старших товарищей, прошедших горнило Афганской войны, а ветеранов чаще рассказывать о событиях тех времен.

В рамках мероприятия прошло торжественное награждение замруководителя афганской диаспоры в России, руководителя диаспоры Афганистана в городах КМВ Мохаммада Юнуса Вадата. Из рук заместителя военного комиссара городов Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодского района Сергея Кумскова он получил ведомственную награду Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».

Кроме того, Центру военно-патриотического воспитания «Сокол» села Прикумское были вручены подарки от диаспоры Афганистана в городах КМВ и ветеранов боевых действий: экшн-камеру, снаряжение и два автомата АК-12 для тренировок по сборке - разборке.

В памятном мероприятии также приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Иван Дашко, юнармейцы, курсанты Центра «Сокол», местные жители. Организаторы угостили всех участников афганским пловом.

ИСТОЧНИК KP.RU