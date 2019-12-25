СЕГОДНЯ 18:52 2019-12-25T18:52:39+03:00

Итальянский бизнесмен приехал в Дагестан, чтобы уложить плитку своими руками

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Предприниматель из итальянской коммуны Торторето Григорио Беницио приехал в Махачкалу укладывать гранитную плитку на главной площади города. Об этом сообщает пресс-служба администрации на своем Instagram-аккаунте.

Эстафету по укладке площади инициировал мэр Махачкалы Салман Дадаев. Итальянский бизнесмен принял в ней участие потому, что женат на уроженке республики. Беницио передал эстафету владельцу сети кофеен в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU