Итальянский бизнесмен приехал в Дагестан, чтобы уложить плитку своими руками
Григорио Беницио с республикой связывает местная невеста
Итальянский бизнесмен приехал в Дагестан, чтобы уложить плитку своими руками
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Предприниматель из итальянской коммуны Торторето Григорио Беницио приехал в Махачкалу укладывать гранитную плитку на главной площади города. Об этом сообщает пресс-служба администрации на своем Instagram-аккаунте.
Эстафету по укладке площади инициировал мэр Махачкалы Салман Дадаев. Итальянский бизнесмен принял в ней участие потому, что женат на уроженке республики. Беницио передал эстафету владельцу сети кофеен в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU
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