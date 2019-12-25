СЕГОДНЯ 19:52 2019-12-25T19:53:23+03:00

Дагестанец ни разу не вышел на работу, но получил зарплату в 430 тысяч Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Мужчина жил и даже не знал, что он работает машинистом в бухгалтерии Акушинской центральной районной больницы. За время пребывания на должности (а это не меньше года) уроженец Дагестана ни разу не вышел на работу, но получил кровно нажитые 430 тысяч рублей, передает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.

На работу его устроил брат, главбух больницы. Он знал, что его родственник не будет даже ходить в больницу, но все равно подал документы о его принятии на должность. В отделе кадров кандидатуру утвердили - и мужчина официально вышел на службу.

Правда, деньги остались только у брата-затейника, которого прижала прокурорская проверка. Против него завели уголовное дело:

- По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 159 (мошенничество) и первой части статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Ход расследования уголовного дела взят на контроль районной прокуратурой, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU